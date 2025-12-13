Close Menu

VIDEO Thompson objavio video s koncerta u Zadru, evo kako je započeo pjesmu Čavoglave

Video je ubrzo privukao pažnju korisnika društvenih mreža

Marko Perković Thompson na svom je službenom Facebook profilu objavio videozapis s koncerta održanog sinoć u Zadru. Riječ je o snimci samog početka pjesme Čavoglave, na kojoj se vidi i čuje kako pjevač pjesmu započinje povikom „Za dom spremni“, na što mu dio publike odgovara istim uzvikom.

Video je ubrzo privukao pažnju korisnika društvenih mreža te izazvao brojne reakcije, komentare i rasprave. Thompson u objavi nije dodatno komentirao snimku, već je samo podijelio isječak s koncerta.

Povik „Za dom spremni“ godinama je predmet prijepora u hrvatskoj javnosti zbog njegove povezanosti s ustaškim režimom iz razdoblja Drugog svjetskog rata, a njegova uporaba na javnim događajima redovito izaziva političke i društvene reakcije, kao i različita tumačenja u pravnom i javnom prostoru.

