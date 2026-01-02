VIDEO Teški fijasko u Crnoj Gori: Dronove netko namjerno srušio?

Novogodšnji svjetlosni spektakl u Budvi, koji je trebao biti kruna programa u organizaciji lokalne Turističke organizacije, pretvorio se u potpuni fijasko kada su dronovi počeli padati jedan za drugim, pred velikim brojem okupljenih građana.

Incident se dogodio samo nekoliko minuta nakon polijetanja s morskog područja između hotela Avala i Starog grada. Iz tvrtke Co-Gaming, koja je bila zadužena za izvođenje, priopćili su da šteta doseže nekoliko stotina tisuća eura, a slučaj su preuzeli policija i tužiteljstvo, piše Pobjeda.

Новогодишње дроновање, Будва.

"Нешто им се сјебало, изгледа Ђука"🤣

Ко им је ово радио❓ pic.twitter.com/kC0SQgEGT5 — Бане Комненов Вујадиновић 🇪🇸 🇷🇸 🇲🇪 (@vojvodakucki) January 1, 2026

Mirnovec: Dronovi su nam namjerno i planski oboreni

Iz tvrtke Mirnovec pirotehnika tvrde da nije riječ o tehničkoj pogrešci, već o namjernoj sabotaži. U priopćenju ističu kako su njihove letjelice srušene profesionalnim protudronskim ometačima, takozvanim "jammerima", kakve inače posjeduju samo vojne i policijske postrojbe, pišu Vijesti.me.

"Dronovi su nam namjerno i planski oboreni protudronskim ometačima", poručili su iz tvrtke s 35-godišnjim iskustvom, naglasivši da im se ovako nešto nikada i nigdje u svijetu nije dogodilo. Ispričali su se razočaranoj publici i najavili da će, zajedno s organizatorima, uskoro pripremiti novi show koji će biti "bolji i spektakularniji" od planiranog.

Problemi već na granici

Iz tvrtke navode kako su se s problemima susreli već pri samom ulasku u Crnu Goru. "Već prilikom samog ulaska u Crnu Goru moglo se naslutiti da nismo dobrodošli. Kamion s dronovima pojavio se na graničnom prijelazu u nedjelju navečer (28. prosinca). Kao i uvijek i svugdje, imali smo ATA karnet za dronove", pojašnjavaju, dodajući da su imali i sve potrebne dozvole Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore.

Međutim, tada je započela, kako opisuju, birokratska zavrzlama. Prvo im je rečeno da moraju ishoditi dozvolu Ministarstva gospodarstva. Kada su je sljedeći dan pribavili i vratili se na granicu, zatraženo je i odobrenje rukovoditelja carinske ispostave. Nakon dodatnog čekanja, u utorak ujutro su krenuli u izradu dokumentacije za privremeni uvoz, da bi ih potom uputili na unutarnju carinu u Kotoru.

"Kada smo oko podne stigli u Kotor, rečeno nam je da ipak moramo ići u carinsku ispostavu u Baru. U tom trenutku to je bilo nemoguće, jer više nismo imali vremena stići do Bara u tijeku radnog vremena carinske službe", ispričao je predstavnik tvrtke Frano Koletić.

Carinski službenici na kraju su ipak pristali obaviti posao, pa je ekipa u Crnu Goru ušla u utorak predvečer, nakon dva i pol dana čekanja na granici.

У Будви је синоћ велики спектакл дроновима кренуо по злу, када су усред перформанса дронови почели да падају због техничких проблема. Јбг, мрзело их да лете 🤡 pic.twitter.com/HcxOhD9DWe — Инжењер 🇷🇸 (@Ortodox_Serb) January 1, 2026

"Ometanje je izvršeno profesionalnim uređajima"

Na Staru godinu, 31. prosinca, dronovi su postavljeni na lokaciju ispred marine u Budvi. Iz tvrtke kažu da su tijekom dana doživjeli "manje provokacije i neugodnosti" od strane pojedinih zaposlenika Lučke uprave, no na to se nisu obazirali. Sva testiranja prošla su prema planu i letjelice su bile spremne za polijetanje.

Problem je nastao čim je show počeo. "Kada su dronovi tijekom sporog, selektivnog dizanja premašili visinu zgrade (oko 15 metara), iza koje se nalazio prostor za polijetanje, ušli su u zonu ometanja frekvencije pomoću 'jammera' i počeli su padati", navode u priopćenju.

Odmah nakon incidenta kontaktirali su američkog proizvođača dronova, tvrtku VERGE AERO, čiji su inženjeri analizirali zapise s računala. "Utvrdili su da su se dronovi, uslijed ometanja signala, počeli vraćati na mjesto polijetanja (tako su programirani), pri čemu su se sudarali s dronovima koji su još bili u fazi uzlijetanja", pojašnjavaju iz Mirnovca. U kaosu koji je nastao oštećeno je više od 200 dronova, a show je prekinut.

"Njihov zaključak je da je ometanje izvršeno profesionalnim uređajima za ometanje signala, kakve obično posjeduju policijske i vojne jedinice, zračne luke i specijalne državne službe. Takva oprema je teško dostupna fizičkim osobama, jer se smatra oružjem", naglašavaju.

"Tko je ovo učinio i iz kojeg razloga, ne znamo, niti nas to zanima. Mi se bavimo isključivo svojim poslom i u ovom slučaju smo kolateralna šteta, pri čemu smo pretrpjeli ozbiljnu materijalnu štetu", zaključuju u priopćenju.

Najavljivan kao spektakl koji nikad nije viđen na ovim prostorima,dron šou koji je trebalo u ponoć na prelazu u Novu godinu da bude izveden na nebu iznad Starog grada u Budvi,završio je neslavno.

Oko 600 dronova popadalo je u more i na plato ispred Lučke kapatanije A u svijetu👇 pic.twitter.com/eBIIb8Zu70 — Ðetić (@KonteZanovic) January 1, 2026

Tužiteljstvo pokrenulo istragu

Iz Osnovnog državnog tužiteljstva (ODT) u Kotoru potvrđeno je da su obaviješteni o događaju te da je formiran predmet.

"Službenici Odjeljenja sigurnosti Budva, po nalogu tužitelja, poduzimaju sve mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, nakon čega će tužitelj donijeti odluku", stoji u odgovoru kotorskog ODT-a.

Koletić se na kraju ispričao građanima Budve i Crne Gore što im je uskraćen planirani spektakl. "Nadam se da će nadležni organi pronaći počinitelje. Ovo je diverzija i sabotaža", ponovio je.