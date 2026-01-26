VIDEO Šverc u ventilaciji: 62-godišnjak na graničnom prijelazu u Dalmaciji uhvaćen s 213 grama marihuane

U kasnim poslijepodnevnim satima u četvrtak, 22. siječnja, na ulaznu graničnu kontrolu na MCGP Mali Prolog pristupilo je osobno vozilo makarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 62-godišnji hrvatski državljanin.

Tijekom granične kontrole policijski službenici posumnjali su na moguće krijumčarenje droge, zbog čega je zaustavljen daljnji pregled vozila te je zatražen nalog za pretragu.

Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku vozilo je pretraženo u jutarnjim satima u petak, 23. siječnja. Tom prilikom u prednjem dijelu vozila, u području ventilacijskog sustava, pronađene su četiri vrećice s ukupno 213 grama konoplje.

Pronađena droga je, uz potvrdu, oduzeta, a 62-godišnjak je uhićen i priveden u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje. Istraživanjem je utvrđeno da je droga bila namijenjena daljnjoj preprodaji konzumentima na području Doline Neretve.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, muškarac je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu u Metkoviću zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.