VIDEO Supertajfun pogodio Aziju, deseci mrtvih. Pogledajte snimke

Supertajfun Ragasa, jedna od najjačih oluja koje su posljednjih godina pogodile Aziju, u srijedu je udario na Hong Kong i južnu obalu Kine, podižući valove više od ulične rasvjete i paralizirajući svakodnevni život. Prije toga je na Tajvanu i Filipinima izazvao razaranja u kojima je poginulo najmanje 27 ljudi, javlja AP.

Gotovo dva milijuna evakuiranih u Kini

U provinciji Guangdong, gospodarskom središtu zemlje, evakuirano je gotovo 1,9 milijuna stanovnika. Meteorološka postaja u gradu Chuandao zabilježila je udare vjetra od 241 km/h – najviše otkako postoje mjerenja. Državna televizija CCTV navodi da je Ragasa dosegla obalu otoka Hailing oko 17 sati po lokalnom vremenu s vjetrovima od 144 km/h. Oluja je čupala drveće, oštećivala zgrade i smanjivala vidljivost obilnom kišom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog kretanja tajfuna prema zapadu, u regiji Guangxi obustavljene su pojedine željezničke linije, a vlasti su osigurale desetke milijuna dolara pomoći. U desetak gradova zatvorene su škole i tvornice te je privremeno zaustavljen promet, dok se udaljenija područja postupno pripremaju za normalizaciju.

At 12:00 Wednesday, Jiangmen in South China’s Guangdong Province logged its strongest wind on record, with a local station measuring gusts of 67 m/s (above Beaufort scale 17). With the Typhoon #Ragasa coinciding with astronomical tide, some waters may see huge waves. The city has… pic.twitter.com/zFParIKxgd — Global Times (@globaltimesnews) September 24, 2025

Hong Kong i Macau pod naletom vjetra i mora

Stanovnike Hong Konga u zoru su probudili žestoki udari vjetra. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke srušenih kuhinjskih napa, razorenih krovova i dizalica koje se opasno njišu. Oluja je odnijela dijelove krova s pješačkog mosta, srušila stotine stabala, a jedno se plovilo zabilo u obalu, razbivši staklene ograde.

Poplavile su šetnice, biciklističke staze i igrališta, a u bolnicama je zbrinuto 90 ozlijeđenih. Viralni video prikazuje kako voda prodire kroz vrata hotela i plavi predvorje.

U obližnjem Macau, poznatom po kasinima, ulice su se pretvorile u bujice pune krhotina. Trgovine i škole zatvorene su, letovi otkazani, a stotine ljudi potražile su sklonište u privremenim centrima. Spasilački timovi gumenim čamcima izvlačili su zarobljene stanovnike, a u nekim nižim, poplavljenim četvrtima privremeno je isključena struja.

Jedna od najjačih oluja u povijesti regije

Hongkonški opservatorij izvijestio je da je Ragasa imala stalne vjetrove blizu središta od oko 195 km/h te je grad zaobišla na udaljenosti od stotinjak kilometara. Oluje s vjetrovima iznad 185 km/h klasificiraju se kao supertajfuni.

Prema prvim analizama, Ragasa je najsnažniji tropski ciklon ove godine na sjeverozapadnom Pacifiku i u Južnom kineskom moru, a po snazi je druga u povijesti tog područja od 1950., rame uz rame s tajfunima Saola (2023.) i Yagi (2024.).

In bed, recovering from a brutal chase. My 82nd core penetration did not come easy, but it did come. Got into #Typhoon #RAGASA's eye on Hailing Island #China around 6 pm. Storm was decaying but violent. Eyewall was gusty, explosive, micobursty. Lots of damage to hotel & trees. pic.twitter.com/3YpzkQks0n — Josh Morgerman (@iCyclone) September 24, 2025