VIDEO Srbin u Splitu: "Ljepša je jedna plaža nego cijela Crna Gora zajedno"

Društvenim mrežama širi se viralna snimka jednog turista iz Srbije koji je ljetovao u Splitu, a njegovo oduševljenje gradom totalni je hit.

Čovjek koji objavljuje pod profilom @gosn.barna na Instagramu je nedavno objavio video naziva "Srbin u Splitu" te na početku objasnio da je prvi put stigao u grad. Split ga je potpuno očarao, a posebno je istaknuo arhitekturu, ali i povijest grada, a njegovi opisi nasmijali su mnoge.

"Doslovno se Dioklecijan kupao ovdje, čovječe"

"Tko god od naših iz Beograda ode u Split i kad se vrati kaže da Split ima neku magiju u sebi. I apsolutno se slažem. Došao sam sada prvi put. Ovaj grad je nevjerojatan. Rimske tvrđave, pogledajte ovo. Doslovno se Dioklecijan, imperator, kupao ovdje u ovom gradu, čovječe. Nevjerojatno. Nevjerojatno lijep grad", počeo je.

"Taman što je Cezar umro..."

"Pogledaj što su Rimljani napravili prije 2000 godina. Taman što je Cezar umro i Kleopatra, i oni uzeli pa gradili ovo. Naježila mi se koža, jebem ti sunce.

"Ljepša je jedna plaža u Splitu nego cijela Crna Gora zajedno"

Ali hajde što ima ovu povijest i ovu ljepotu, kako kažu. Nego odeš ovdje na plažu… Rijetko gdje sam u svijetu vidio da grad ovakve veličine kao Split ima plaže koje su gotovo u samom centru grada. Izgledaju savršeno. Ljepša je jedna plaža u urbanom velikom gradu Splitu nego cijela Crna Gora zajedno, ono, puta pet", zaključio je za kraj, a brojni Splićani javili su se u komentarima.

"Drago mi je da uživaš kod nas, brate"

"Svaka čast momak, uživaj u lipon Splitu", "Drago mi je da uživaš kod nas, brate", "Kako se ponašaš tako će te i dočekati, u tvom slučaju 99.9% nećeš imati problema", pisali su mu.

"Kao rođeni Splićanin koji cijeli život živi u Splitu, jako mi je drago čuti ovako ugodne lijepe dojmove od naših susjeda", poručio mu je netko u komentarima.