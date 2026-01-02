Close Menu

VIDEO Spriječen potencijalni novogodišnji teroristički napad. Osumnjičenik "izravno inspiriran" ISIS-om

Informacije o slučaju nisu objavljene

Američki Federalni istražni ured (FBI) objavio je da je spriječio mogući teroristički napad koji je trebao biti izveden na doček Nove godine u saveznoj državi Sjeverna Karolina. U priopćenju je navedeno da je osumnjičenik bio "izravno inspiriran" terorističkom organizacijom ISIS.

Direktor FBI-ja Kash Patel zahvalio je partnerima u istrazi, istaknuvši da je zajednički rad doveo do sprječavanja potencijalnog napada i neupitno spasio živote. Preciznije informacije o slučaju zasad nisu objavljene, piše ABC news.

FBI je najavio da će više detalja podijeliti na predstojećoj konferenciji za medije. Dodatne informacije o osumnjičeniku, motivima ili planiranoj metodi napada u trenutku objave priopćenja nisu odmah bile dostupne.

