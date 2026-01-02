VIDEO Spriječen potencijalni novogodišnji teroristički napad. Osumnjičenik "izravno inspiriran" ISIS-om

Američki Federalni istražni ured (FBI) objavio je da je spriječio mogući teroristički napad koji je trebao biti izveden na doček Nove godine u saveznoj državi Sjeverna Karolina. U priopćenju je navedeno da je osumnjičenik bio "izravno inspiriran" terorističkom organizacijom ISIS.

Direktor FBI-ja Kash Patel zahvalio je partnerima u istrazi, istaknuvši da je zajednički rad doveo do sprječavanja potencijalnog napada i neupitno spasio živote. Preciznije informacije o slučaju zasad nisu objavljene, piše ABC news.

#BREAKING The #FBI and our law enforcement partners thwarted a potential terrorist attack on New Year's Eve in North Carolina. The subject was directly inspired to act by ISIS. The @USAO_WDNC and FBI Special Agent in Charge will announce details at an 11:30 am news conference in… pic.twitter.com/APsaKTdeuF — FBI Charlotte (@FBICharlotte) January 2, 2026

FBI je najavio da će više detalja podijeliti na predstojećoj konferenciji za medije. Dodatne informacije o osumnjičeniku, motivima ili planiranoj metodi napada u trenutku objave priopćenja nisu odmah bile dostupne.

The @FBI and partners foiled another potential New Year's Eve attack from an individual allegedly inspired by ISIS.@FBICharlotte will be speaking at a press conference shortly with more details.

Thanks to our great partners for working with us and undoubtedly saving lives. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 2, 2026