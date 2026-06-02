VIDEO Splitskom 'Mad Maxu' automobil prešao preko noge: "Pobjeđujemo sa slomljenim nogama"

Poznati splitski influencer Adrian Petričević, kojeg brojni pratitelji na društvenim mrežama poznaju pod nadimkom "splitski Mad Max", našao se u središtu pozornosti nakon nezgode koja se dogodila tijekom automobilskog natjecanja Donut International Cup.

Snimka incidenta koja se proširila društvenim mrežama prikazuje dramatične trenutke na stazi. U kadrovima se vidi automobil kojim upravlja Toma Ostojić kako prolazi pokraj mjesta na kojem se nalazio Petričević, nakon čega influencer završava na tlu. Na snimci se također može vidjeti kako mu okupljeni pokušavaju pomoći i osloboditi nogu koja je ostala prikliještena ispod kotača.

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Video je izazvao zabrinutost među njegovim pratiteljima, no Petričević je ubrzo poslao poruku koja sugerira da ga ozljeda neće udaljiti od natjecanja. Uz objavljenu snimku poručio je:

„Dođite sutra vidjet kako pobjeđujemo sa slomljenim nogama.“

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Petričević je poznat po sadržaju vezanom uz automobile, motocikle i motosport, a redovito objavljuje prizore sa svojih vožnji i utrka. Upravo mu je strast prema brzini i adrenalinu donijela veliku popularnost na društvenim mrežama.

Osim zbog utrka, posljednjih mjeseci našao se u fokusu javnosti i zbog privatnog života. Početkom svibnja oženio je svoju partnericu Anju, koju je zaprosio početkom godine tijekom putovanja u Dubai. Njihova ljubavna priča privukla je pozornost javnosti jer su se upoznali tek nekoliko mjeseci prije zaruka.

Prilikom objave snimke prosidbe Petričević je svojoj odabranici posvetio emotivne riječi, istaknuvši koliko mu znači njihova veza. Romantičan trenutak na pješčanoj plaži u Dubaiju završio je Anjinim pristankom, a par je zaruke proslavio uz zagrljaje, poljupce i ovacije prijatelja koji su svjedočili posebnom događaju.