VIDEO Splitske plaže pune su kao usred ljeta. Snimili smo "borbu" Čeha i olujnih udara bure

Utorak je donio nastavak sunčanog i vjetrovitog vremena. Ciklonalni centar se nalazi daleko od Jadrana, nad Jonskim morem i donosi izraženu grmljavinsku aktivnost dijelovima Grčke, što je dobra vijest s obzirom na tamošnju požarnu situaciju.

Razlika tlaka zraka između spomenute ciklone i anticiklone koja dominira europskim kopnom na Jadranu već drugi dan donosi vrlo vjetrovito vrijeme. Danas je orkanskim udara bilo isključivo podno Velebita. Drugdje je bilo olujnih udara pa su prema podacima DHMZ-a u Dubrovniku zabilježeni najjači udari do 80 km/h, Splitu 79 km/h, Zadru 72 km/h itd.

Temperature su u popodnevnim satima bile od 23°C ponegdje u Zagori do 29°C ponegdje uz obalu i na otocima.

Kako to obično biva kod višednevne bure, pala je površinska temperatura mora i one su danas u našem dijelu Jadrana većinom od 23 do 25°C. Prije bure bile su do 28°C. Ipak, u Šibeniku se dogodio snažan pad temperature mora pa je jutros izmjereno samo 19°C. Od sutra će bura početi slabiti, a s obzirom na vruće dane pred nama more će se opet malo zagrijati prema kraju tjedna.

Bez obzira na buru i početak nastave, splitske plaže su i dalje pune. Uvjerili smo se i samo i to na plaži Kaštelet. U Splitu i dalje boravi velik broj turista pa ne čudi da su mnogi i danas odlučili posjetiti neku od gradskih plaža.

S druge strane, usprkos pozivima na oprez zbog bure, s makarskih plaža stiže nam snimka jednog Čeha kojeg na pedalinu nisu pretjerano zamarali olujni udari vjetra.