VIDEO Splitska policija razbila još jednu dilersku mrežu: Otkrivena ogromna količina heroina, kokaina te novca

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga ove Uprave realizirali su još jedno značajno kriminalističko istraživanje vezano uz suzbijanje zlouporabe droga tijekom kojeg je pronađena veća količina heroina i kokaina, a kojim istraživanjem su obuhvaćene četiri osobe.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, policijski službenici su na sinjskom području pronašli i oduzeli vreće i torbe u kojima se nalazilo 715 grama droge heroin, 1056 grama droge crni heroin i 1637,8 grama kokaina. Također, u sklopu istraživanja oduzeta je vaga za precizno mjerenje droge i uređaji za vakumiranje koji su korišteni prilikom prepakiranja i pripreme droge za preprodaju. Pronađeno je i oduzeto preko 17 tisuća eura za koji novac postoji sumnja da je stečen preprodajom droge.

Uhićena su trojica muškaraca koja su dovedena u prostorije policije i kriminalistički obrađena. Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 34-godišnjakom, 32-godišnjakom i 23-godišnjakom utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i da su 34-godišnjak i 32-godišnjak u proteklih deset mjeseci najmanje u tri navrata trećim osobama prodali drogu.

Uz kaznenu prijavu sva trojica muškaraca se uz kaznenu prijavu privode pritvorskom nadzorniku. Obzirom da je jedan muškarac trenutačno nedostupan, policijski službenici kriminalističko istraživanje nastavljaju i dalje.

