VIDEO Solinski gradonačelnik posjetio još jedan mjesni odbor: "Korisno provedeno radno popodne u obilasku"

Gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević, proveo je radno poslijepodne u obilasku najvećeg i najbrojnijeg mjesnog odbora – Priko Vode. Tom prilikom družio se s građanima te razgovarao o aktualnim potrebama i prioritetima ovoga dijela grada.

Kako je istaknuo Ninčević, cilj ovakvih obilazaka jest neposredan kontakt s građanima i bolje razumijevanje problema i ideja koje oni svakodnevno iznose. Osim razgovora, gradonačelnik je imao priliku osobno se uvjeriti u stanje komunalne infrastrukture i prostora kojima se stanovnici služe.

"Korisno provedeno radno popodne u obilasku i druženju s građanima u našem najvećem i najbrojnijem mjesnom odboru. Kako je bilo Priko Vode pogledajte", poručio je gradonačelnik u svojoj objavi.