VIDEO Snježna mećava zahvatila Kupres: Splićani oduševljeni

Kupres je danas zahvatila snažna snježna mećava, a jak vjetar nosi snijeg preko prometnica, a vidljivost je na pojedinim dionicama znatno smanjena, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez.

Unatoč zahtjevnim uvjetima na cestama, zima je na Kupresu pokazala svoje najjače lice, što je razveselilo brojne ljubitelje snijega i zimskih sportova koji ističu kako su uvjeti za skijanje izvrsni.

Posebno se ističe velik broj posjetitelja iz Dalmacije koji su, unatoč vremenskim neprilikama, odlučili vikend provesti na snijegu. Mnogi su se jutros uputili prema Kupresu kako bi iskoristili zimske uvjete i uživali u planinskom ambijentu.

„Krenuli smo iz Splita još u ranim jutarnjim satima, malo se vozi sporije, ali se isplati“, kaže jedan Splićanin koji je vikend odlučio provesti na Kupresu.

Nadležne službe prate stanje na cestama i pozivaju vozače da koriste zimsku opremu te da prilagode brzinu uvjetima na kolniku. Prema prognozama, snježne padaline i jak vjetar mogli bi se zadržati i tijekom dana.

