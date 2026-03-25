VIDEO Skoko (Centar) prozvao Vladu zbog cijena goriva: "Kada natočite 100 eura, 55 eura ide državi"

Tko je kriv za visoke cijene goriva?

Igor Skoko iz Centra komentirao je visoke cijene goriva, postavivši pitanje je li za njih odgovorna hrvatska Vlada ili kriza na Bliskom istoku.

Prema njegovim riječima, kada građani natoče gorivo u vrijednosti od 100 eura, čak 55 eura odlazi državi, dok 45 eura pripada svima koji sudjeluju u tome da gorivo uopće bude dostupno na benzinskoj postaji.

"U tih 45 eura su svi troškovi"

Skoko je pritom naglasio da se u tih 45 eura nalaze svi troškovi, uključujući radnike, ostale rashode i zarade.

"Kada napunite 100 eura goriva, znate li da 55 eura ide državi, a 45 eura svima onima koji se pobrinu da to gorivo uopće imate na benzinskoj pumpi. U tih 45 eura nalaze se svi, svi radnici, svi troškovi, zarade", kazao je.

Prozivka premijeru

U nastavku je prozvao premijera Andreja Plenkovića i Vladu RH, ustvrdivši da bi gorivo moglo biti jeftinije kada bi država uzimala manje.

"Plenkoviću, premijeru u Vladi RH, da im je stalo, već sutra bi rekli da će uzimati 35 eura i gorivo bi svima bilo jeftinije", poručio je Skoko.

