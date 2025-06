VIDEO Skejo i HOS-voci dočekali sinove Thomasa Crowleyja kod murala u Splitu

Sinoć je u Splitu otkriven mural posvećen Thomasu Crowleyu, irskom dobrovoljcu i junaku Domovinskog rata, pripadniku IX. bojne HOS-a. Svečanosti su prisustvovali i Crowleyevi sinovi sa svojim obiteljima, koji su za ovu posebnu priliku doputovali iz Južnoafričke Republike. Crowley je poginuo na današnji dan prije 30 godina.

Thomas Crowley, Irac po rođenju, a Hrvat po uvjerenju, poznat je po iznimnoj ljubavi prema Hrvatskoj, što je izrazio u svom zahtjevu za hrvatsko državljanstvo 1991. godine:

„Došao sam u Hrvatsku na početku rata i imam veliku želju ostati u Hrvatskoj do konačnog oslobođenja njezinog cjelokupnog teritorija, ali i poslije. Hrvatsku smatram svojom domovinom, spreman sam i svoj život dati za nju. Ako Bog da, pa da završetak rata dočekam živ i zdrav, ostat ću živjeti u Hrvatskoj.”

„Nije bio ni iz ovog grada, ni iz ove države, a došao je braniti Hrvatsku. Ovdje su njegovi sinovi koji ga nisu imali priliku upoznati. Ovo neka bude svijetli primjer iskrene ljubavi prema našem narodu i domovini”, istaknuo je don Mate Munitić tijekom ceremonije.

Danas će u 17 sati biti služena misa zadušnica u crkvi Svetog Ante na Poljudu, a nakon toga, u 18 sati, uslijedit će svečana akademija u Domu Hrvatske vojske. Tijekom akademije bit će prikazan kratki film posvećen životu Thomasa Crowleya i dokumentarni film o IX. bojni HOS-a.





Thomas Crowley rođen je kao Irac, a poginuo kao Hrvat

Tekst: Dominik Tomašević

Da nije poginuo pred sam kraj Domovinskog rata, 10. lipnja 1995. godine, irski ratnik Thomas Crowley zvani 'Irac' koji se kao dragovoljac uključio u obranu Hrvatske od velikosrpske agresiju danas bi proslavio 72. rođendan. Naime, Thomas se rodio na današnji dan, 14. veljače 1949. godine u Manchesteru, a odrastao je u Južnoafričkoj Republici, kamo su se iz Irske doselili njegovi roditelji. Od svojih 46 godina života, čak 28 proveo je u ratovima diljem svijeta. Kao profesionalni vojnik služio je u postrojbama SAS-a, a zatim u Saudijskoj Arabiji, gdje je do 1991. bio instruktor regularnoj vojsci.

Kad je na CNN-u vidio snimku osječkog fiće preko kojeg prelazi tenk, te se dodatno informirao o stanju u Hrvatskoj, spakirao se i krenuo u nepoznato. U Zagrebu se priključio Hrvatskim obrambenim snagama i tu je počeo njegov ratni put. U jesen 1991. pristupio je postrojbama HOS-a i sudjelovao u teškim borbama oko Novske i Jasenovca.

Nakon toga odlazi na drniško bojište gdje pristupa IX. bojni HOS-a “Rafael Vitez Boban”. Kada su JNA i pobunjeni Srbi u proljeće 1992. izvršili agresiju u Bosni i Hercegovini, Crowley sudjeluje u teškim borbama na livanjskom i kupreškom ratištu, a poslije i u Mostaru.

Do kraja svojeg ratnog puta, Irac je s preustrojenom IX. bojnom HOS-a u sklopu 114. brigade Hrvatske vojske prošao mnoge teške bitke: na Južnom bojištu, u operaciji 'Maslenica' tijekom 43 dana obrane opsjednute Škabrnje, te u operaciji 'Zima 94'. Thomas Crowley bio je poseban po tome što je inzistirao na obuci vojnika te je golemo iskustvo kao instruktor prenio na velik broj pripadnika raznih postrojbi.

Više puta je bio ranjavan, a poginuo je nesretnim slučajem upravo onda kada su mu se počeli ostvarivati snovi. Dobio je hrvatsku domovnicu, stan u Splitu, osjećao je da je pobjeda blizu te je kovao planove za budući život u Hrvatskoj.

Bojnik Thomas Crowley posmrtno je 2012. godine od strane predsjednika Republike odlikovan Redom Petra Zrinskog i Frane Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom.

Tijekom Domovinskog rata stotine stranih dragovoljaca pridružile su se oružanim snagama Republike Hrvatske ne bi li pomogli u obrani od velikosrpske agresije. Jedan od njih, Irac Thomas Crowley koji je poginuo 10. lipnja 1995., ostavio je poseban pečat i postao legendom još tijekom života.

– Došao sam u Hrvatsku na početku rata i imam veliku želju ostati u Hrvatskoj do konačnog oslobođenja njenog cjelokupnog teritorija a i poslije. Hrvatsku smatram svojom domovinom, spreman sam i svoj život dati za nju. Ako Bog da, da svršetak rata dočekam živ i zdrav , ostat ću živjeti u Hrvatskoj - napisao je 1991. u svom zahtjevu za hrvatsku domovnicu. Nažalost, nije uspio uživati u slobodnoj Hrvatskoj.

Poginuo u minskom polju

Nakon preustroja IX. bojne HOS-a koja u siječnju 1992. godine ulazi u sastav 114. brigade Hrvatske vojske, Crowley sa svojih 60-ak suboraca iz HOS-a sudjeluje i u obrani Škabrnje nakon operacije "Maslenica". Kao pripadnik 114. brigade HV-a vodio je kampove za uvježbavanje vojske u kojima je kao jedan od najsposobnijih instruktora svoje znanje prenio na stotine vojnika.

Uz ovoga se heroja vežu i mnoge junačke priče poput one o tenku kojeg je na “ničijoj zemlji” upalio i dovezao ga na hrvatsku stranu.

"Bili smo u izviđanju..."

Bio je jedan od najsposobnijih hosovaca i uz njega se svaki vojnik osjećao sigurno, poseban je stručnjak bio za minska polja, a u jednom od njih nažalost je izgubio život. Vraćajući se iz izviđanja 10. lipnja 1995. godine na Južnom bojištu Thomas Crowley poginuo je u minskom polju koji je sam postavio godinu i pol ranije.

– Bili smo na izvidničkom zadatku na južnom bojištu, nas trojica, a prilikom povratka... strahovita eksplozija. Zapeli smo u minskom polju, zadnjem redu do naših položaja. Ja sam ranjen, suborac je dobro prošao, ali Tom, on je poginuo. Nisam mogao vjerovati da je to moguće, na taj način – prisjetio se Thomasov suborac, natporučnik Roland Bišćan.

Pokopan je na splitskom groblju Lovrinac, a na veličanstvenom pokopu okupilo se mnoštvo od nekoliko tisuća ljudi. Thomas Crowley je rođen kao Irac, ali je poginuo kao Hrvat. Ili, kako bi rekli njegovi suborci okupljeni na grobu na splitskom Lovrincu gdje zauvijek počiva, došao je kao stranac, ali nije umro kao stranac.

Prošao ratišta diljem svijeta

– Irac je 32 godine bio u vojsci, a od toga je 28 godina ratovao. Prošao je ratišta diljem svijeta uključujući i Vijetnam. Mi smo takvom umijeću ratovanja i takvom iskustvu mogli samo sanjati. Tom nikada nije podcjenjivao neprijatelja, život ga je tome naučio. Jednom je po snajperskom hitcu prepoznao da to nije srpski snajperist već ruski specijalac – prisjeća se suborac poginulog Thomasa iz IX. bojne HOS-a "Rafael vitez Boban", s kojim smo popričali, ali je želio ostati anoniman, jer je skroman kao i Thomas, koji se nikada nije htio hvaliti vojnom iskustvom i pobjedama.

Kažimo i da je u sastavu IX. bojne HOS-a bilo oko 60 stranaca, ponajviše Engleza i Francuza, te Iraca, Nijemaca, Španjolaca, Ukrajinaca, Nizozemaca, Francuza, Poljaka, Finaca, Šveđana, i Litavaca. Mnogi od njih su prethodno bili pripadnici profesionalnih vojnih postrojbi, francuske i španjolske Legije stranaca, rodezijskog i britanskog SAS-a, te francuskih padobranskih postrojbi.