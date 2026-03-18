VIDEO Skandal u Kaštelima: Policija pretražila skladište, četvorica odmah uhićena

Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske u suradnji s Prvom policijskom postajom PU zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad četiri muškarca osumnjičena za nedozvoljenu trgovinu, a jedan od njih tereti se i za prikrivanje.

Jučer, 17. ožujka 2026. godine, na temelju sudske naredbe, policija je obavila pretragu skladišta u Kaštelima gdje je pronađeno čak 14,5 tona kave. Krađa ove kave prethodno je prijavljena u Italiji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom istrage utvrđeno je da su osumnjičeni, svi u dobi od 38 do 68 godina, trojica državljana Hrvatske i jedan državljanin Bosne i Hercegovine, dogovorili prodaju ukradene kave za približno 239.000 eura. Osim toga, 47-godišnjak se tereti da je znao za krađu, ali je unatoč tome sudjelovao u dogovoru o prodaji, čime je počinio i kazneno djelo prikrivanja.

Četvorica osumnjičenih su jučer dovedeni u policijsku upravu, nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje, a danas će biti predani pritvorskom nadzorniku. Oduzeta kava bit će vraćena trgovačkom društvu kojem pripada.

Video pogledajte OVDJE.