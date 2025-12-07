VIDEO Snimka napada na stranog radnika širi se društvenim mrežama: "Ovo mora stati, strah nas je raditi"

Snimka brutalnog napada na stranog radnika u Zagrebu posljednjih se sati masovno dijeli po WhatsApp grupama. Riječ je o incidentu koji se dogodio jučer na Trešnjevci, gdje je nepoznati muškarac fizički napao dvojicu dostavljača hrane te im ukrao bicikle i novac, potvrdila je zagrebačka policija.

Policija je objavila da je napad prijavljen oko 16:30. Prvi napad dogodio se u prilazu Grge Antunca, gdje je 31-godišnjem dostavljaču oduzet mobitel i električni bicikl. Nedugo potom, u Ulici Roberta Frangeša Mihanovića, isti je počinitelj fizički napao i drugog dostavljača, također starog 31 godinu, te mu ukrao električni bicikl.

"Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, a kriminalističko istraživanje je u tijeku", navode iz policije.

Snimku pogledajte OVDJE.

Rastući strah među dostavljačima

Na videosnimci koju je objavio Jutarnji list vidi se kako napadač radnika udara šakama te koljenom u glavu. Nakon napada, udaljio se prijeteći: "Je**t ću ti mater", pa pobjegao na njegovom biciklu.

Strani dostavljači u svojim WhatsApp grupama izrazili su zabrinutost zbog sve učestalijih napada: "Ne osjećamo se sigurno", "Kad nas prebiju i opljačkaju, nitko ništa ne poduzima", "Ovo mora stati, strah nas je raditi", "Nakon 19 sati više ne izlazim van, preopasno je", naveli su u porukama koje kruže među radnicima.