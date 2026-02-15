VIDEO Sinj dočekao svoje zlatne kadetkinje Mariju, Elu i Emu

Ispred zgrade Gradske uprave, gradonačelnik Sinja Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta te članice Uprave i igračice ŽRK Sinj dočekali su danas poslijepodne Mariju Zoricu, Elu Grubišić Čabo i Emu Kotarac, mlade Sinjanke, članice kadetske rukometne reprezentacije Hrvatske koja je na Mediteranskim igrama osvojila zlatnu medalju, piše Ferata.

Marija Zorica predvodila je reprezentaciju kao kapetanica, Eli Grubišić Čabo svojim je igrama na Mediteranskim igrama zaslužila uvrštenje u najbolju sedmorku turnira, što predstavlja jedno od najznačajnijih pojedinačnih priznanja natjecanja, dok je Ema Kotarac dala snažan doprinos reprezentaciji koja je osvojila zlatnu medalju za Hrvatsku.

Sve tri reprezentativke članice su Ženskog rukometnog kluba Sinj, a njihov uspjeh potvrda je kontinuiteta kvalitetnog i predanog rada kluba iz kojeg su tijekom godina proizašli brojni talentirani sportaši i reprezentativci.

Nakon dočeka, na prijemu u Gradskoj vijećnici gradonačelnik Bulj je čestitao rukometašicama na iznimnom uspjehu.

‘Osvajanju zlatne medalje za Hrvatsku predstavlja rezultat predanog rada, odricanja i zajedništva. Osvojiti zlatnu medalju za Hrvatsku iznimna je čast i uspjeh koji se pamti. Cure, svojim radom, disciplinom i sportskim ponašanjem pokazale ste kako se brane boje reprezentacije i kako se dostojanstveno predstavljaju svoj grad i svoja država. Sinj je ponosan na vas. Grad Sinj će nastaviti pružati potporu razvoju sporta i mladih sportaša, prepoznajući u njihovim uspjesima snažnu promociju grada i vrijednosti koje sport promiče’, kazao je gradonačelnik Bulj.