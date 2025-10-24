VIDEO Severina se pomolila, pa izašla u korzetu na scenu. Pogledajte koliko je ljudi došlo

Prije početka koncerta u svom rodnom gradu, Severina se zajedno s bendom pomolila iza bine, što je publika mogla pratiti uživo na velikom ekranu.

Nešto prije 21 sat pjevačica je izašla na pozornicu i koncert započela poznatim stihovima pjesme „Brad Pitt“ – „Ovo će biti dobra noć, predosjećam.“

Nakon nekoliko izvedenih hitova, Severina se obratila publici riječima:

„Dobra večer, gospodo, dobra večer, djeco draga. Kad ja kažem ekipa poludi, vi vrištite! Idemo, da se čuje sve do Zagreba!“

Publika je odgovorila gromoglasnim vrištanjem, a Severina je potom zapjevala „Palomu“ i „Prvu djevojku“.

U dvorani su se okupili obožavatelji svih generacija, a gotovo svaki stih publika je pjevala uglas sa svojom omiljenom pjevačicom.