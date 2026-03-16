VIDEO Šešelj: "Plenković je otvoreni ustaša… Kad bi znao što sve imamo..."

Hrvatski premijer Andrej Plenković nedavno je najavio da će o novom srpskom naoružanju obavijestiti NATO nakon što je Beograd potvrdio kupnju hipersoničnih projektila iz Kine.

Na njegove izjave reagirao je i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, koji je u razgovoru za prorežimski srpski tabloid Informer iznio niz uvreda na račun hrvatskog premijera.

Šešelj vrijeđao Plenkovića

Šešelj je u izjavi optužio Plenkovića da je "ustaša" te ustvrdio da bi, kako tvrdi, hrvatski premijer reagirao vrlo burno kada bi znao kakvo još oružje Srbija posjeduje.

"Plenković je otvoreni ustaša. To što je ustaša govori da ne može biti pametan čovek. Ali može biti veliki zločinac. A kad bi tek Plenković znao šta mi sve imamo, a još nismo pokazali javnosti, da prostite, usrao bi se na licu mesta", rekao je Šešelj, piše Index.hr.

Spomenuo i hrvatskog ministra obrane

U nastavku razgovora dotaknuo se i izjave hrvatskog ministra obrane Ivan Anušić, tvrdeći da je on spomenuo kako je Srbija nabavila znatne količine naoružanja o kojima se još ne govori javno.

"A nemaju zato što ni troše pare za druge stvari. Kod njih je mnogo veća korupcija u vrhu vlasti nego u Srbiji", rekao je Šešelj.

Др Шешељ: Пленковић је отворени усташа. То што је усташа говори да не може бити паметан човек, али може бити велики злочинац. А кад би тек Пленковић знао шта ми све имамо (од наоружања), а још нисмо обелоданили јавности, да простите, усрао би се на лицу места. Кула, 15.3.2026. pic.twitter.com/j7kdTCwEnw — Српски радикали (@srpski_radikali) March 16, 2026

Plenković se obratio NATO-u

Izjave iz Srbije uslijedile su nakon što je Plenković potvrdio da je o novom naoružanju Srbije pisao glavnom tajniku NATO-a Mark Rutte.

Premijer je novinarima rekao da je riječ o kineskim projektilima koje je nabavila Vojska Srbije te naglasio kako se radi o oružju kakvo dosad nije zabilježeno na europskom tlu.

"Takvo oružje nije još viđeno na europskom teritoriju", rekao je Plenković.

Dodao je da će Hrvatska o tom pitanju razgovarati sa saveznicima unutar NATO-a te ih upozoriti na novu vrstu naoružanja koja se pojavila u srpskom vojnom arsenalu.

Vučić potvrdio kupnju kineskih projektila

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je potvrdio da je Beograd kupio kineske rakete CM-400 te naveo da se one već integriraju na borbene avione MiG-29 u sastavu Vojske Srbije.

"Mi imamo značajan broj raketa i imaćemo ih još više", rekao je Vučić za Radio-televizija Srbije.

Prema dostupnim podacima, riječ je o projektilima zrak-zemlja velikog dometa koji mogu pogoditi ciljeve udaljene nekoliko stotina kilometara. Prema međunarodnim registrima naoružanja, Srbija je prva europska država koja raspolaže tim kineskim sustavom.