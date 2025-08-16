VIDEO Salah u suzama napustio teren, plakao je i cijeli stadion

Nogometaši Liverpoola i Bournemoutha otvorili su novu sezonu Premier lige uzbudljivom utakmicom na Anfieldu, koja je pripala domaćinima rezultatom 4:2. Atmosfera uoči, za vrijeme i nakon utakmice bila je vrlo emotivna, s obzirom na to da je ovo bio prvi Liverpoolov službeni ogled na Anfieldu nakon tragične pogibije Dioga Jote, prenosi Index.

Poslije utakmice su se igrači Liverpoola okupili pred navijačima, koji su pjevali pjesmu posvećenu Joti. Jedan od onih koje je to najviše pogodilo bio je Mohamed Salah. Zvijezda Liverpoola u suzama je stajala na terenu i pljeskala navijačima. Salah je na koncu bio zadnji igrač koji je napustio teren.

Tragično preminuli Jota i Salah u Liverpoolu su zajedno igrali pet godina te pritom bili dobri prijatelji. Salah je također svoj gol u utakmici protiv Bournemoutha proslavio na način na koji je golove slavio Jota.

Mohamed Salah was the last player to leave the pitch, joining in with a tearful rendition of Diogo Jota's chant in front of the Kop ❤️ pic.twitter.com/c5Vj4Rfr8C — Premier League (@premierleague) August 15, 2025