VIDEO Rijedak susret: Snimljeni vukovi na planinama Splitsko-dalmatinske županije

Javna ustanova More i krš objavila je rijedak videozapis vukova snimljen na području Splitsko-dalmatinske županije, pruživši javnosti prvi put priliku da ovu strogo zaštićenu vrstu vidi i u pokretu.

Kako navode, prisutnost vukova na više planinskih masiva u zaleđu prati se već dulje vrijeme, no dosad su takvi susreti bili zabilježeni isključivo fotografijama. Novi video donosi autentičan i rijedak uvid u život jedne od najvažnijih velikih zvijeri našeg prostora.

Snimka, koju su simbolično opisali kao “ples s vukovima”, podsjeća upravo na film "Ples s vukovima", ali bez scenarija – u potpunosti u stvarnom, netaknutom prirodnom okruženju Dalmatinske zagore.

Iz ustanove naglašavaju kako, zbog zaštite vrste i očuvanja staništa, točna lokacija snimke neće biti otkrivena. Vuk je u Hrvatskoj strogo zaštićena životinja, a ovakvi prizori podsjećaju na važnost očuvanja prirodne ravnoteže i suživota čovjeka i divljine.

Ovaj video još je jedan dokaz da u krškom krajoliku Dalmacije i dalje živi bogat i vrijedan životinjski svijet – često skriven od pogleda, ali itekako prisutan.