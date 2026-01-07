VIDEO Rakitić u video poruci pozvao navijače. Klub objavio upute za "Zauvijek član" opciju

Hajduk je na svojim službenim kanalima objavio video u kojem se navijačima obratio Ivan Rakitić te ih pozvao da se učlane u Hajduk, naglasivši važnost članstva i zajedništva koje klub tradicionalno gradi upravo kroz bazu članova. Prema objavi kluba, Rakitićev apel upućen je svim navijačima, uz jasnu poruku da se aktivnim članstvom izravno podupire Hajduk i njegovi ciljevi, ali i potvrđuje pripadnost "bijeloj" obitelji.

Uz video, Hajduk je u opisu objave dodao i detaljne upute za one koji žele osigurati članstvo bez prekida kroz opciju "Zauvijek član", uz naglasak na pogodnost dostave članske iskaznice na kućnu adresu prije Božića.

"Lud za Hajdukom, zauvik? Postani Zauvijek član i osiguraj članstvo bez dana pauze + člansku iskaznicu na kućnu adresu prije Božića."

Kako postati "Zauvijek član"?

Hajduk navodi dva načina aktivacije automatske obnove članstva:

Aktivirati članstvo putem clan.hajduk.hr te na zadnjem koraku označiti automatsku aktivaciju članstva svake godine, dok član ne odluči drugačije.

Ako je članstvo već obnovljeno za ovu godinu, nakon sedam dana stiže e-mail s aktivacijskim linkom za uključivanje automatske obnove, a dodatne informacije moguće je dobiti i putem clanstvo@hajduk.hr.

U klupskoj objavi istaknuto je i da je, u trenutku objave videa, preko 14.000 članova već aktiviralo opciju automatske obnove.

Hajduk je ovom kampanjom još jednom stavio naglasak na važnost članstva, a Rakitićev poziv navijačima dao je dodatnu težinu poruci – da se podrška klubu ne pokazuje samo na tribinama, nego i kroz članstvo.