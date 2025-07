VIDEO Putnici skakali s krila aviona zbog lažne dojave o požaru, više ozlijeđenih

Na pisti zračne luke Palma de Mallorca rano jutros dogodio se incident na letu Ryanaira za Manchester. Zbog lažne dojave o požaru, avion je evakuiran, a 18 osoba je lakše ozlijeđeno, potvrdile su lokalne vlasti, piše Index.

Incident se dogodio u subotu u 00:30. Hitne službe primile su dojavu o požaru u avionu koji je bio na stajanci, a prema pisanju portala Crónica Balear, na teren su odmah poslane vatrogasne ekipe i djelatnici hitne pomoći.

Šestero putnika prevezeno je u bolnicu na dodatne preglede – troje u Kliniku Rotger, a troje u bolnicu Palmaplanas. Ostali su zbrinuti na mjestu događaja s lakšim ozljedama poput uganuća zgloba.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.

The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.

A total of 18 people were injured during the evacuation, six… pic.twitter.com/XpCCejGq2t

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 5, 2025