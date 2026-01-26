VIDEO Proradila kanalizacija na Istočnoj obali u Splitu?

Čitatelj nam se javio tvrdeći da je na području Istočne obale u Splitu "proradila kanalizacija", nakon što je uz rub šetnice primijetio zamućenje mora i izraženo vrtloženje vode u neposrednoj blizini ispustne cijevi.

Na fotografijama koje nam je poslao vidi se aktivan ispust uz obalu te promjena boje mora tik uz kameni zid. Međutim, iz samih fotografija nije moguće sa sigurnošću potvrditi radi li se o fekalnim vodama, kvaru na kanalizacijskoj mreži ili o ispuštanju oborinske odvodnje koja, posebno nakon kiše, može izbacivati mutniju vodu i podizati talog uz obalu.

Zatražili smo pojašnjenje nadležnih službi o tome o kakvom se ispustu radi te postoji li kvar ili izvanredna situacija na sustavu odvodnje na tom dijelu grada. Čim dobijemo odgovor, objavit ćemo ga.

Građani koji primijete onečišćenje mora ili sumnjive ispuste uz obalu mogu takve situacije prijaviti komunalnim i vodnim službama kako bi se na terenu što prije utvrdilo stanje i, bude li potrebno, poduzele mjere sanacije.