VIDEO Prometni kaos na Žnjanu: Nepropisno parkirano vozilo dodatno blokiralo već zakrčenu ulicu

Veliki prometni kaos nastao je jutros u Ulici Put Žnjana u Splitu, gdje su u tijeku radovi. Kako doznajemo, otežano odvijanje prometa na tom potezu traje već danima, a jutros je situacija dodatno pogoršana nakon što je jedan vozač nespretno parkirao vozilo te praktički zakrčio cestu, zbog čega nitko nije mogao proći.

Čitatelj: "Ulica je zakrčana s obje strane, stalno prolaze kamioni"

O stanju na terenu za Dalmaciju Danas svjedoči čitatelj koji upozorava da se problem ponavlja već danima.

"Put Žnjana: tu je ogroman problem, ulica je zakrčana s obje strane. Stalno prolaze kamioni. Sada je netko jedno auto parkirao nespretno na cesti i nitko ne može proći. Došla je policija i pokušava riješiti problem. Međutim, problem je u ovoj ulici već danima zbog radova, totalni je kaos i to danima traje", ispričao je čitatelj.

Policija na terenu

Kako nam je potvrdila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, na teren je upućena policija koja pokušava uspostaviti protočnost prometa i riješiti nastalu blokadu ulice.