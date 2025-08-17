VIDEO Promet otežan zbog nesreće, kolona i nepovoljnih vremenskih uvjeta

Prema izvještaju Hrvatskog autokluba (HAK), promet se odvija otežano na više dionica zbog prometne nesreće, pojačanog intenziteta prometa i nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Zbog prometne nesreće privremeno je prekinut promet Budačkom ulicom (DC25) u Gospiću.

Na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski – Sveta Marija Magdalena zbog jakog vjetra zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa iz HAK-a upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Autocesta A1 Zagreb – Ploče – Karamatići: pojačan je promet između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru unutrašnjosti, povremeno se vozi usporeno uz zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km.

Autocesta A2 Zagreb – Macelj: vozi se usporeno s povremenim zastojima između čvorova Krapina i Đurmanec prema Sloveniji.

Autocesta A3 Bregana – Lipovac: iz smjera Buzina prema naplatama Lučko kolona je oko 1 km.

Autocesta A7 Rupa – Rijeka: pojačan je promet između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru otoka Krka. HAK preporučuje izlaz na čvoru Križišće za vozače kojima je odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski.

Istarski ipsilon: kolona duga oko 2 km stvorila se u smjeru Slovenije, prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija.

Krčki most: pojačan je promet u smjeru kopna, kolona se proteže od Njivica.

Državna cesta DC1: zbog radova zastoji i kolone bilježe se u blizini Udbine.

Danas, 17. kolovoza, od 12 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i DC1) vrijedi zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona.