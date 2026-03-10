VIDEO Poznati dalmatinski menadžer sramotan video: "Pričamo o ljepoti naše zemlje, a stvarnost je sasvim drugačija"

Borut Gatara, zadarski event menadžer, organizator sportsko-zabavnih manifestacija i poduzetnik, godinama kroz svoje projekte promovira Zadar spajajući sport, turizam i zabavu. No ovoga puta upozorio je na drugu, mnogo ružniju sliku svoje županije onu koja se ne vidi na turističkim razglednicama.

Riječ je o divljim odlagalištima otpada skrivenima iza kuća, grmlja i brda, usred prirode, često tek nekoliko stotina metara od naseljenih mjesta.

„Pričamo o turizmu, o ljepoti naše zemlje, o prirodi i klimi, a stvarnost je sasvim drugačija. Sve je to u krugu od jedva kilometra od gradova i naselja. Na svako posađeno stablo netko uništi trideset“, poručio je Gatara.

Dodao je kako bi kamere koje se danas koriste za nadzor biciklista u gradovima, prema njegovu mišljenju, bilo korisnije postaviti na ovakvim lokacijama kako bi se otkrili počinitelji.

„Ovakvih mjesta ima toliko da bismo, kada bismo svaku lokaciju snimili samo tri sekunde, dobili film dug poput cijele trilogije ‘Gospodara prstenova’. Zadar u srcu – smeće na dlanu“, zaključio je.

Podsjetimo, uništavanje okoliša bacanjem otpada smatra se kaznenim djelom protiv okoliša prema Kaznenom zakonu. Za takve postupke predviđena je kazna zatvora do pet godina te novčana kazna do 3.000 eura.