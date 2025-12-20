VIDEO Požar zahvatio dva stana u središtu Trogira, 40 vatrogasaca ga gasilo

Trogirski vatrogasci ugasili su požar koji je izbio u stanu u samom središtu grada, a kako doznajemo, vatra se proširila i na stan na katu iznad. Požar je ugašen za nešto više od pola sata, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

U gašenju je sudjelovalo oko 40 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Trogir. Nakon gašenja, vatrogasci nastavljaju s radovima na sanaciji objekta.

Policija će na mjestu događaja obaviti očevid kako bi se utvrdio uzrok izbijanja požara.

RANIJE OBJAVLJENO

Rano poslijepodne gusti dim uznemirio je brojne građane Trogira.

Oko 12.50 sati u staroj jezgri Trogira, u Ulici Matije Gupca, izbio je požar koji je zahvatio cijeli jedan blok kuća, a iznad grada se nadvio gust dim koji je uznemirio brojne građane.

Kako doznajemo, na terenu su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Trogir, koji intenzivno rade na gašenju požara kuće.

Na terenu je dvadesetak vatrogasaca sa sedam vozila, većinom pripadnici DVD-a Trogir.

Građane se poziva da se udalje s tog područja i zaobilaze lokaciju kako bi se vatrogascima omogućilo nesmetano djelovanje i osigurala sigurnost svih prisutnih.

Za sada nema službenih informacija o uzroku izbijanja požara niti o eventualno ozlijeđenim osobama.

Više detalja bit će poznato nakon što se požar stavi pod kontrolu.