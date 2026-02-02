Close Menu

VIDEO Poslušajte hit Tereze Kesovije u izvedbi popularne srpske pjevačice

Poslušajte

Srpska pjevačica Teodora Džehverović na društvenim mrežama objavila je video kojim je sve ostavila bez daha.

Na svom TikTok profilu podijelila je video u kojem pjeva veliki klasik Tereze Kesovije ''Moja posljednja i prva ljubavi'', pjesmu koja se godinama smatra bezvremenskom baladom regije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U kratkom, ali snažnom isječku Džehverović pokazuje svoju vokalnu širinu i emotivnu interpretaciju, što je u komentarima odmah izazvalo lavinu pozitivnih reakcija. Fanovi i pratitelji iskoristili su priliku da joj poruče kako bi se trebala češće baviti ovakvim stilom glazbe — naglašavajući da joj glas izvan pop-folk žanra zvuči posebno dojmljivo.

@teodoradzehverovic97Jedna od najlepsih i najemotivnijih pesama 🤍🥹

♬ original sound - TeodoRa 🤩

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
0