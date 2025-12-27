VIDEO Pola milijuna obitelji bez struje nakon ruskog napada na Ukrajinu

Najveća privatna elektroenergetska tvrtka u Ukrajini, DTEK, navodi da je oko 500.000 obitelji trenutačno bez struje u gradu nakon napada Rusije.

„Radnici čine sve što je moguće kako bi što brže uklonili posljedice bombardiranja”, stoji u priopćenju.

Ranije je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha izjavio da je trećina grada ostala i bez grijanja, javlja Sky.

Sergej Sobjanin tvrdi da je Rusija srušila još dva drona koja su bila na putu prema Moskvi.

Gradonačelnik Moskve ranije je rekao da je šest dronova „na putu prema gradu” uništeno, piše N1.

Good Morning Beautiful Smoked Kiev 🔥 pic.twitter.com/7VFGmQWIUj — Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) December 27, 2025

Zelenski ističe „najvažniji” detalj za razgovore s Trumpom

Volodimir Zelenski ponovno je naglasio što Ukrajina želi postići u sutrašnjim razgovorima s Donaldom Trumpom.

U objavi na društvenim mrežama, ukrajinski predsjednik navodi da su sigurnosna jamstva „najvažniji” element razgovora, dok su teritorijalna pitanja i budućnost ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižja također „osjetljive teme”.

Zelenski dodaje da će, ako SAD pokrene pitanje izbora u Ukrajini, biti čvrst u stavu da se oni „zasigurno ne mogu” održati u „uvjetima u kojima danas živimo”.

„Mora postojati sigurno nebo i sigurnost na cijelom našem teritoriju, barem tijekom izbora ili referenduma”, poručio je.

Europski čelnici danas će razgovarati sa Zelenskim, potvrđuje Tusk

Donald Tusk kaže da će biti jedan od europskih čelnika koji će se danas poslijepodne uključiti u razgovor s Volodimirom Zelenskim.

U objavi na platformi X, poljski premijer navodi da će „izgledi za mir” biti na dnevnom redu razgovora, u kojem će sudjelovati i čelnici Njemačke, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Europske unije.

Podsjetimo, Zelenski sutra putuje na Floridu na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ostavljajući iza sebe glavni grad koji se oporavlja od noćnih ruskih zračnih napada.

Govoreći o napadima na Kijev, Tusk je rekao: „Suprotno očekivanjima predsjednika Trumpa i unatoč spremnosti [Zelenskog] na ustupke, Rusija je ponovno brutalno napala stambenu četvrt Kijeva.”