VIDEO Pogledajte pobjednički nastup Leleka

Grupa Lelek pobijedila je na Dori i predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Beču koji će se održati u svibnju ove godine. Skupina Lelek, favorit od početka, dobila je najveći broj bodova od žirija i publike.

LELEK čini pet djevojaka: Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Njeguju etno-pop izričaj koji spaja hrvatske narodne motive i folklorne elemente s modernim aranžmanima, elektroničkom produkcijom i pop strukturom, s ciljem očuvanja slavenske glazbene i kulturne baštine kroz suvremene medije.Kreativni voditelj i producent je Tomislav Roso, autor tekstova, uz skladatelja Filipa Lackovića, s kojim potpisuje i pjesmu „Andromeda“, kojom se predstavljaju na ovogodišnjoj Dori. Autorskom timu pridružili su se i Zorja te Lazar Pajić.

LELEK pripada novom valu hrvatskih izvođača koji reinterpretiraju narodnu baštinu u modernom kontekstu, povezujući tradiciju i suvremenost kroz glazbu, vizualni identitet i dvojezične tekstove.