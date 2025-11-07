VIDEO Pogledajte kako policija lovi maskirane mladiće u Zagrebu

Više od pedeset maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, došlo je večeras pred Srpski kulturni centar u Preradovićevoj ulici u Zagrebu gdje se održava izložba. Okupili su se očito u znak prosvjeda protiv održavanja Dana srpske kulture.

Brzo se pojavila policija, no na mjestu događaja je prvo bilo tek nekoliko pripadnika interventne policije i nekoliko policajaca u civilu, da bi kasnije u Preradovićevu ulicu stigle brojne policijske snage.

Grupa muškaraca otpjevala je "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i skandirala "Za dom spremni", a zatim se udaljila s mjesta događaja.

Lov policije na sudionike incidenta

No onda je počeo lov policije na njih, prenosi Index.

Jedna grupa od desetak muškaraca zaustavljena je u Dalmatinskoj ulici. Policija ih je legitimirala i pustila.

No potjera za sudionicima incidenta odvijala se i drugdje po centru.

Vida TV objavila je snimku iz Gajeve ulice gdje se vidi kako policajci među automobilima love mladiće."Kud ćeš?! Stani!", čuje se kako policajac viče mladiću koji bježi od njega.