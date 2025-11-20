Close Menu

VIDEO Pogledajte kako se automobili miču s puta vozilu Hitne pomoći da što brže stigne do splitske bolnice

Nema čekanja kada je pacijent u vozilu, do bolnice treba stići u što bržem roku

Vozač hitne pomoći iz Splita privukao je veliku pozornost nakon što je na TikToku objavio snimku vožnje prema bolnici, na kojoj se jasno vidi kako ostali sudionici u prometu stvaraju uredan i prolazan hitni koridor. U trenutku kada se svaki izgubljeni sekund može odraziti na pacijentovo stanje, ovakva reakcija vozača pokazala je visoku razinu prometne kulture i svijesti o važnosti hitnih intervencija.

Na objavljenoj snimci, snimljenoj iz kabine vozila hitne pomoći, vidi se kako automobili na obje strane prometnice pravovremeno skreću u stranu, otvarajući širok prolaz za vozilo s rotirkama. 

Njegova objava prikupila je brojne komentare građana.

Vozači hitne pomoći često ističu da upravo pravilno formiran koridor može biti ključan u spašavanju života. Ovaj video iz Splita podsjetio je koliko je malo potrebno da se napravi veliko dobro te kako mala gesta svakog pojedinog vozača može postati presudna u žurnim situacijama.

@jurehitna #hitnajebitna #Split #hrvatska ♬ Melting (STEM bass) - Altitude Music / BMGPM

 

 

