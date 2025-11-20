VIDEO Pogledajte kako se automobili miču s puta vozilu Hitne pomoći da što brže stigne do splitske bolnice

Vozač hitne pomoći iz Splita privukao je veliku pozornost nakon što je na TikToku objavio snimku vožnje prema bolnici, na kojoj se jasno vidi kako ostali sudionici u prometu stvaraju uredan i prolazan hitni koridor. U trenutku kada se svaki izgubljeni sekund može odraziti na pacijentovo stanje, ovakva reakcija vozača pokazala je visoku razinu prometne kulture i svijesti o važnosti hitnih intervencija.

Na objavljenoj snimci, snimljenoj iz kabine vozila hitne pomoći, vidi se kako automobili na obje strane prometnice pravovremeno skreću u stranu, otvarajući širok prolaz za vozilo s rotirkama.

Njegova objava prikupila je brojne komentare građana.

Vozači hitne pomoći često ističu da upravo pravilno formiran koridor može biti ključan u spašavanju života. Ovaj video iz Splita podsjetio je koliko je malo potrebno da se napravi veliko dobro te kako mala gesta svakog pojedinog vozača može postati presudna u žurnim situacijama.