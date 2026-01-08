VIDEO Pogledajte fair play potez koji je oduševio Zadrane

Zadar je u dvoboju 14. kola košarkaškog prvenstva Hrvatske pobijedio Zabok 87-55, ali nakon utakmice se najviše priča o fair play potezu igrača Zaboka.

Naime, igrala se prva četvrtina (13-7) kada je nakon jedne akcije lopta završila u autu u polju Zaboka. Zadrov Ivan Tkačenko sugerirao je da je lopta za njegovu momčad, ali tek nakon što je Zabokov Ivan Nakić-Vojnović priznao da je posljednji igrao loptom, lopta je pripala domaćinu.

Dio je gledatelja pljeskom nagradio potez igrača Zaboka, a na taj je način isti spriječio gledatelje snimke koja bi oduzela nešto vremena.

Zadar je vodeća momčad hrvatskog prvenstva s 12 pobjeda i dva poraza, dok je Zabok na četvrtom mjestu s omjerom 8-6, piše 24sata.