VIDEO Pitali smo Splićane kako obilježavaju Valentinovo: Od skromnih ruža do romantičnih iznenađenja

Dan zaljubljenih ili Valentinovo je dan posvećen ljubavi i romantici. Slavi se diljem svijeta 14. veljače. Iako je u zadnje vrijeme komercijalizirani praznik, korijene vuče daleko u povijest gdje Valentinovo potječe iz legende o braku mlade kršćanke s rimskim legionarom, koji se iz ljubavi prema njoj obratio na kršćanstvo. U novije vrijeme na Valentinovo slavimo sve oblike ljubavi – a simbol Valentinova je crvena ruža, čokolada i sitne ljubavne poruke. Kako nam je Valentinovo sutra, napravili smo đir splitskom Rivom te upitali Splićane kako slave ovaj dan.

Većina starije populacije Valentinovo obilježava skromno uz ružu, čokoladu ili večeru u kućnom okruženju.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

- Mi smo stari bračni par, i Valentinovo slavimo skromno uz želje da dočekamo sljedeće, kazao nam je jedan stariji par.

Drugi par nadodaje kako je za njih idealan poklon samo jedan cvijet kao znak pažnje, onako umirovljenički, kažu.

Po riječima cvjećarice s splitskog Pazara na Valentinovo najčešće proda oko 200 do 300 ruža ovisno o vremenu i cirkulaciji ljudi.

- Ima onih kojima je ruža dovoljna ali puno je i onih koji očekuju nešto više. Marketing tu igra veliku ulogu, pa smo svjedoci prebukiranih restorana u tim danima, kupuju se buketi ali i razni drugi pokloni - zaključila je.

Mlađa populacija koju smo zatekli u kupovini za Valentinovo pomno bira poklon pa je tu buket i neka pomno smišljana sitnica kao dar.

- Ovo Valentinovo pokušavam napraviti nešto romantično. Kupio sam 18 ruža koje ću dekorirati srcem od čokoladica. Bilo je i godina kad sam zaboravio na Valentinovo ali trudim se iskupiti – pojasnio je ovaj Splićanin.