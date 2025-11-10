VIDEO Pilaju se stabla preko puta zgrade Županije

Parkovi i nasadi danas su počeli sa uklanjanjem stabala u Ulici Domovinskog rata, preko puta zgrade splitsko-dalmatinske županije.

"U sklopu zahvata bit će uklonjeno sedam stabala sofore čiji su korijenski vratovi oštetili parkirna mjesta i kolnik, stvarajući dugogodišnje probleme u održavanju i sigurnosti prometa. Sofora je vrsta s lomljivim granama, što tijekom jačih vjetrova predstavlja sigurnosni rizik za prolaznike i parkirana vozila.

Radovi se provode sukladno građevinskoj dozvoli i projektu rekonstrukcije koji izvodi Cestar d.o.o. Split, a mi smo zaduženi za hortikulturni dio.

Po završetku građevinskih radova na istom mjestu bit će posađene magnolije, iste vrste kakve već krase istočnu stranu ulice, a sve kako bi se postigla skladna i estetski ujednačena vizura cijelog poteza", poručili su iz Parkova i nasada.

"Split parking je po nalogu Grada napravio projekt. Grad je angažirao Cestara, Cestar nas i mi ćemo popilati stabla i posaditi magnolije. Posadit ćemo maksimalan broj stabala koji tu može stati. Sofore nisu dobar izbor stabala za grad. U našim dugoročnim planovima je da ih dugoročno maknemo iz grada", kazao nam je prvi čovjek Parkova i nasada Siniša Gašparević.