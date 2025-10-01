VIDEO Pašalić briljirao u Ligi prvaka

Mario Pašalić (30), ofenzivni veznjak Atalante i reprezentacije Hrvatske, junak je prve pobjede talijanske momčadi u Ligi prvaka ove sezone. Brugge je u Bergamu poveo golom Christosa Tzolisa u 38. minuti, ali je onda Pašalić donio preokret za pobjedu 2:1 vrijednu 2.1 milijuna eura, koliko UEFA premira tri boda u Ligi prvaka, prenosi Index.

Izborio penal za izjednačenje, pa zabio za pobjedu

Pašalić je u 74. minuti izborio penal iz kojeg je Lazar Samardžić izjednačio. Tri minute prije kraja hrvatski as Atalante dovršio je preokret. Nakon kombinacije iz kornera, Yunus Musah prenio je loptu glavom, a iz blizine je Pašalić glavom zakucao u mrežu za pobjedu.

Gazzetta dello Sport proglasila je Pašalića igračem utakmice te mu dala ocjenu 7.5. Važno je naglasiti da su Talijani jako strogi prilikom vrednovanja učinka igrača te je ocjena koju je dobio Pašalić iznimno visoka prema njihovim kriterijima. Tako valoriziraju učinak igrača koji pruži spektakularnu partiju.

Igrač utakmice prema Gazetti i Sofi

"Nadahnuti Pašalić potopio Brugge", piše Gazzetta i ističe kako je on blistao na poziciji trequartiste, veznjaka iza napadača Ademole Lookmana i Nikole Krstovića.

Pašalić je igrač utakmice i prema Sofascoreu. Za gol i asistenciju dobio je ocjenu 7.9. Pašalićev jedini udarac na gol završio je u mreži, a imao je 95 posto točnih dodavanja, 39/41. Odlikovao se i čvrstinom jer je pobijedio u sva tri duela na zemlji, dva puta je očistio loptu te je po jednom presreo i oduzeo.

Pašalić je u Atalantu došao u ljeto 2018. na posudbu iz Chelseaja. Talijanski klub otkupio ga je dvije godine kasnije za ukupno 17 milijuna eura. Sada, sedam godina nakon dolaska u Bergamo, Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 10 milijuna eura. Pašalić je za Atalantu odigrao 305 utakmica, postigao 61 i namjestio 41 gol.