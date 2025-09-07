VIDEO Papa slučajno udario kamermana, ispričao se

Papa Lav XIV., 69-godišnji poglavar Katoličke crkve, danas je tijekom vožnje papamobilom Trgom svetog Petra slučajno udario službenog kamermana.

Do nezgode je došlo kada je papa pokušao uhvatiti predmet koji mu je iz mase dobacio jedan od vjernika. Posegnuvši unatrag, rukom je nenamjerno udario kameru, zbog čega je snimatelj nakratko izgubio ravnotežu u stražnjem dijelu vozila. Papa se odmah okrenuo, nasmiješio i uz „Scusa“ (tal. oprostite) uputio ispriku.

Tijekom vožnje papamobilom vjernici papi često dobacuju razne predmete poput plišanih igračaka ili zastava različitih zemalja. S obzirom na to da se vožnje redovito prenose uživo putem interneta, kamerman neprestano prati papu kako bi zabilježio svaki trenutak.

Inače, na današnjoj misi papa Lav XIV. kanonizirao je Carla Acutisa, talijanskog tinejdžera koji je preminuo 2006. u dobi od 15 godina, a kojega mnogi nazivaju „Božjim influencerom“.