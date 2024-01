VIDEO Pao ruski avion sa zarobljenicima iz Ukrajine!

U ruskoj Belgorodskoj oblasti, koja graniči s Ukrajinom, u srijedu ujutro srušio veliki ruski vojni transportni avion tipa Il-76. Poginulo je najmanje 65 ljudi, javlja BBC.

Novinska agencija Ria Novosti rekla je da su u avionu bili zarobljeni pripadnici ukrajinskih oružanih snaga. koje su prebacivali u Belgorodsku oblast kako bi bili razmijenjeni.

U avionu je bilo još devet osoba, uključujući šest članova posade, javlja Dnevnik.hr.

⚡️ Russian military transport plane Il-76 allegedly crashes in Belgorod region, Russian media says.

According to some reports of Russian media, all 63 people on board died pic.twitter.com/qcP3fQI9M6

— Meanwhile in Ukraine (@MeanwhileInUA) January 24, 2024