VIDEO Ova talentirana Dalmatinka napravila je glazbeni potez kakav još nitko u Hrvatskoj nije: „Publiku želim osvojiti poštenim putem“

Ružica Čović dolazi iz Tučepa, malog mjesta na Makarskoj rivijeri. Pjeva, svira gitaru i mandolinu, piše tekstove i sklada glazbu, a u Zagrebu je završila studij socijalne pedagogije. Šira publika upoznala ju je u trećoj sezoni showa The Voice Hrvatska, gdje se predstavila kao kantautorica. S pjesmom Pusti me da izgorim, koju je napisala zajedno s Dujom Ivićem, nastupila je i na Splitskom festivalu.

Nakon toga uslijedili su brojni nastupi i suradnje.

„Ako imaš kvalitetu, ljudi to prepoznaju. The Voice mi je otvorio vrata i donio medijski prostor, brojna poznanstva, suradnje s velikim imenima domaće glazbene scene s kojima radim u Splitu i koji su mi omogućili izlazak pred širu publiku“, kaže nam Ružica

Novost na našoj glazbenoj sceni

Ipak, ističe kako je upornost njena najveća odskočna daska.

„Upornost je ključna, iz dana u dan rastem, no jedan hit koji pripremam mislim da će biti zapravo prava odskočna daska. Ne mogu isključiti koncerte, evente i naravno digitalni marketing koji pridonosi tome“, kazuje nam.

Poseban iskorak napravila je ovog ljeta u Makarskoj, gdje je s timom suradnika snimila projekt Rooftop Live Sessions, prvi takav projekt u Hrvatskoj. Naime, riječ je o trodijelnoj live seriji snimljenoj na krovu vile Kuk, s pogledom na Biokovo i more.

Kreativni koncept osmislila je Petra Jonjić, inspirirana formatom Miley Cyrus Backyard Sessions.

„Htjeli smo napraviti nešto intimno, sirovo i potpuno live, ali na jedinstvenoj lokaciji“, objašnjava Jonjić. Prvi objavljeni video je energični medley It’s Raining Men × Let Me Entertain You, dok uskoro slijede i nova izdanja obrada hita Senidah te Ružicina autorska pjesma.

Ružicu u projektu prate glazbenici s bogatim iskustvom na domaćoj sceni: Duje Ivić (klavijature), Daniel Stojan Stoja (bubnjevi), Branimir Beneš (gitara), Toni Gunjača (bas) i Marin Klarić (saksofon). Produkciju potpisuju Petra i Zoran Jonjić te Ivan Buljubašić, dok je za zvuk i rasvjetu bio zadužen Eduard Ivandić. Posebnu vrijednost projektu daje činjenica da su i cijeli vizualni identitet odradili lokalni kreativci,dizajnerica Anita Šuljić, koja je volonterski izradila sve haljine, vizažistica Mia Pocrnjić iz Splita te frizerka Marina Glavaš.

Snimanje na +40 °C

Snimanje na krovu vile trajalo je gotovo cijeli dan i noć, pri temperaturama koje su dosezale i +40 °C.

„Instrumenti su se raštimavali, šminka se popravljala više od petnaest puta, a dečki iz benda u crnim košuljama u šali su mi prijetili da će odustati jer su bili mokri do kože“, prepričava Ružica. Unatoč paklenim uvjetima, cijela ekipa izdržala je do sitnih sati, a rezultat je vizualno i glazbeno jedinstveno iskustvo.

Poseban trenutak dogodio se kada je ekipa snimanje premjestila na liticu kako bi uhvatila zalazak sunca.

„Pjevala sam u štiklama na stijeni, bilo je riskantno, ali vrijedilo je. Htjela sam okupiti lokalne ljude koji su mali, a zapravo veliki. Ovo je naš način da pokažemo kako umjetnost može povezati ljude i stvoriti nešto veliko bez sponzora i velikih produkcija, samo ljubav, zajedništvo i ambicija“, kaže kantautorica.

Na kraju priznaje da je bilo i emotivnih trenutaka.

„U jednom trenutku sam zaplakala od sreće. Shvatila sam da se ostvaruje nešto što sam kao dijete samo sanjala i da to radim s ljudima koji vjeruju u mene.“

Osim Rooftop Live Sessionsa, Ružica radi na novim autorskim pjesmama. Jedna od njih već je snimljena na engleskom jeziku za soundtrack australskog filma o slikaru hrvatskih korijena, a uskoro će izaći i verzija na hrvatskom jeziku.

„Mladi glazbenici često uopće nemaju priliku doći do etera“

Na pitanje koliko je mladim glazbenicima teško probiti se na scenu, Ružica odgovara bez zadrške:

„Posebno je teško ako pišeš vlastite pjesme, jer na radiju i pozornicama uvijek se vrte ista imena, izvođači i autori. Mladi glazbenici često uopće nemaju priliku doći do etera, a samim time ni do publike. Talent i dobra pjesma jednostavno nisu dovoljni ako nemaš kanale kroz koje ćeš ih predstaviti“, iskreno će.

Makaranka nam otkriva kako planira nastupiti na Zagrebačkom festivalu i Dori, a u pripremi je i niz novih projekata. Ljeto je provela radno, s gotovo svakodnevnim nastupima na koncertima i raznim događanjima. Njezinu glazbu prepoznala je i inozemna publika, pa je uskoro očekuje i nastup u Švedskoj.

„Publici želim prenijeti emociju“

Govoreći o svojim planovima, naglašava da joj je cilj stvarati glazbu koja u publici izaziva emocije i nudi više od puke zabave.

„Želim pisati iskrene pjesme koje su životne priče. Publiku želim osvojiti poštenim putem, kroz nastupe i svoj karakter. Glazba ne mora biti samo površna zabava. Po struci sam socijalna pedagoginja stoga želim biti pozitivan primjer mlađim generacijama. Inspiraciju pronalazi u vlastitim iskustvima, ali i u razgovorima s drugima. Važno mi je da se ljudi pronađu u mojim tekstovima, da im prenesem emociju i tu crpim najveću snagu“, navodi Ružica.

Život u Zagrebu, ističe, bio je važan za njezin glazbeni put, ali ipak se odlučila vratiti u Dalmaciju.

„U Tučepima nema mogućnosti, a Zagreb mi je tijekom studija raširio krila jer se ondje sve vrti i imala sam mnogo ponuda i prilika. Nakon nekoliko godina života u glavnom gradu odlučila sam se preseliti u Split. Imala sam sreće da pronađem vrhunske glazbenike s kojima surađujem i imam stalni bend. Na kraju, osjećam da ovdje pripadam“, zaključuje Ružica Čović.