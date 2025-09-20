VIDEO Ova splitska škola izbacila je školsko zvono. Umjesto toga poznati hitovi signaliziraju početak nastave. Evo kako to izgleda

Osnovna škola Dobri u Splitu novu je nastavnu godinu otvorila na neuobičajen način, uz glazbu umjesto zvona. Od početka rujna učenike i nastavnike ujutro više ne dočekuje oštar zvuk školskog zvona, već poznati ritmovi pjesama. Glazba se pušta prilikom okupljanja ispred škole, ulaska u učionice te velikog odmora.

Ravnateljica škole Mirjana Dodig pojašnjava da su se na ovaj potez odlučili nakon sudjelovanja u Erasmus projektu, tijekom kojega su s pedagogom i dvoje nastavnika boravili u jednoj španjolskoj školi.

„Kada pjesma prestane, to je znak da nastava službeno počinje“

„Do sada smo imali samo zvono na početku nastave i tijekom velikog odmora. Inspiraciju za promjenu dobili smo kroz Erasmus projekte, tijekom posjeta jednoj španjolskoj školi. Već prvog dana ugodno nas je iznenadila praksa s glazbom umjesto zvona i odmah smo odlučili da to želimo uvesti i kod nas. Tako smo zvono potpuno izbacili“, istaknula je ravnateljica.

Kako objašnjava, tehnička infrastruktura već je postojala. Učionice su imale unutarnji razglas, no koristio se isključivo za svečane prilike. Ove je godine postavljen i vanjski razglas u hodnicima i ispred škole.

„Deset minuta prije početka nastave započinje glazba, unutar pet minuta učenici se postroje, a učitelj ih uvodi u učionicu. Kada pjesma prestane, to je znak da nastava službeno počinje“, pojašnjava nam ravnateljica Dodig.

Učenici su odlično prihvatili ovu novinu, a ravnateljica nam otkriva da se već sada primijete benefiti.

„Osjeća se toplina i pozitivno ozračje. Zvono nikada nije imalo dobru konotaciju, a ovako je atmosfera opuštenija i vedrija. Djeca komentiraju pjesme, a nerijetko i zaplešu. Vjerujem da glazba pozitivno djeluje na njihovo mentalno zdravlje, što je danas iznimno važno“, naglašava Dodig.

U izboru pjesama sudjelovat će i učenici

Kako bi se učenike dodatno uključilo, razrađuje se ideja da oni sami predlažu pjesme.

„Plan nam je da za neku nagradu učenici mogu izabrati pjesmu koja će se pustiti, naravno uz mentorstvo nastavnika glazbene kulture. Još razrađujemo detalje, ali cilj nam je da djeca sudjeluju u odabiru glazbe“, dodaje.

Zanimalo nas je kako biraju repertoar pjesama.

„Za vrijeme odmora biraju se laganije i opuštajuće pjesme, primjerice Oliverovi hitovi, dok se ujutro, uoči nastave, puštaju vedrije i energičnije. Još uvijek se uhodavamo, ali uvjerena sam da smo na pravom putu. Kada se približite školi i čujete glazbu, doživljaj je jednostavno lijep. Škola ne može ostati ukalupljena, moramo pratiti trendove i uvoditi novitete“, zaključuje Mirjana Dodig.

Fuchs: „Nemamo ništa protiv“

Na praksu OŠ Dobri osvrnuo se i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

„Škole same mogu odlučiti žele li uvesti ovakvu praksu. Nemamo ništa protiv. Dok god nema jasnih znanstvenih pokazatelja da to ima negativan utjecaj, nema razloga da se ograničava. Siguran sam da glazba ne škodi, ali nema potrebe da to postane propis na razini cijele Hrvatske“, poručio je ministar.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs istaknuo je kako je strateški cilj da sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj prijeđu na jednosmjenski rad. Time bi se stvorili preduvjeti za provedbu eksperimentalnog programa cjelodnevne škole, koji, unatoč početnim kritikama, danas pokazuje vrlo dobre rezultate.

„Danas, dvije godine nakon burnih reakcija, gotovo svi žele biti dio tog programa“, naglasio je ministar.

Osvrnuo se i na pitanje viška nastavnog kadra, napomenuvši da je riječ o relativnom pojmu.

„Takve situacije najčešće nastaju u razrednoj nastavi, ponajprije zbog kontinuiranog pada broja učenika“, objasnio je. Dodao je i da su nedavne izmjene zakonskih propisa omogućile učiteljima, uz dodatnu edukaciju, zapošljavanje u dječjim vrtićima u slučaju da postanu tehnološki višak.

S druge strane, sustav se suočava s manjkom nastavnika u pojedinim predmetima.

„Najizraženiji je deficit profesora fizike, matematike i biologije“, zaključio je Fuchs.

Napokon povećan broj prvašića

OŠ Dobri tako je prva splitska škola koja je u potpunosti zamijenila zvono glazbom. A sudeći po prvim reakcijama, učenici, učitelji i roditelji složni su da je – pun pogodak.

Podsjetimo, ove je školske godine, nakon dugo vremena u prvi razred je upisano 44 učenika raspoređenih u dva odjela. Osnovna škola Dobri ove godine obilježava veliki jubilej, čak 95 godina postojanja. Sagrađena davne 1929. godine, škola je svoje prve učenike primila već u školskoj godini 1929./1930.

Njezina posebnost nije samo u dugoj tradiciji nego i u arhitektonskom značaju. Zgradu je projektirao ugledni splitski arhitekt Josip Koudl, čime je škola dobila prepoznatljiv izgled i trajnu vrijednost. Upravo zbog toga nalazi se i na popisu spomeničke baštine, kao važan dio kulturne i obrazovne povijesti Splita.