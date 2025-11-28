VIDEO Obračun BBB-a i Delija u Vukovaru? Širi se snimka

Na Facebook stranici Hrvatske navijačke skupine objavljena je snimka koja navodno prikazuje sukob pripadnika BBB-a Vukovar i Delija, navijača Crvene Zvezde.

Snimka, duga desetak sekundi i bez tona, prikazuje navodni fizički sukob, između, kako se navodi, navijačkih skupina. Konkretno, na snimci su vidljive upaljene baklje i manja grupa ljudi koja natjerava drugu grupu.

Index je poslao upit PU vukovarsko-srijemskoj, koja je potvrdila da je upoznata s događajem.

"Obavještavamo Vas da su policijski službenici Policijske postaje Vukovar, upoznati s događajem kojeg u svom upitu navodite.

Sve oštećene osobe su nam poznate i s njima je obavljen razgovor na okolnosti događaja.

Nastavno na navedeno, u tijeku je kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti", kazao je za Index Dragoslav Živković iz PU vukovarsko-srijemske.