VIDEO Nogometni klub u objavi iskoristio legendarnu balkansku pjesmu, obožavatelji oduševljeni

Na društvenim mrežama može se pronaći svega, ali ovakav potez Borussije Dortmund iznenadio je mnoge. Njemački klub na svom TikTok profilu objavio je snimku uređivanja travnjaka na Westfalenu, a posebnu je pažnju privukao glazbeni izbor.

Na video su stavili hit Indire Radić i Alena Islamovića "Lopov". Stih “Znam ja tko si ti” mnogima na ovim prostorima zvuči poput “Znam ja kositi”, što je savršeno pristajalo uz kadar zaposlenika koji pripremaju teren.

Tekst se nastavlja nakon oglasa