VIDEO "Nije nas ostavio Bog": Pogledajte običaj iz Zagvozda koji para srce

Posebna se tradicija o Uskrsu njeguje se u Imotskoj krajini, a zanimljiv status objavljen na Instagram profilu "dalmatiastorytelling".

"Kantanje Muke Isusove dio je višestoljetne tradicije obilježavanja Velikog petka u Zagvozdu. Veliki petak obilježava se procesijom Puta križa koja povezuje zagvoške crkve. Procesija traje oko pet sati. Kreće od crkve Gospe od Karmela na Butigi, nastavlja se prema crkvi Velike Gospe na Ćemeru i crkvi Svetog Križa u Rastovcu, a završava ponovno kod crkve Gospe od Karmela na Butigi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Križonoše nose križ, a sudionici prolaze istim putem koji je oblikovao zajednicu. U tom hodu središnje mjesto ima kantanje Muke Isusove koje prati cijelu procesiju."

Tradicija se prenosi usmenom predajom s generacije na generaciju, a njezinu unutarnju logiku najbolje opisuju riječi kazivača:

"Težaci i pastiri bi za vrime korizme kantali, jer se nije pivalo ništa osim Muke u korizmi. I tako bi oni čuli jedan drugoga i ako im se glasovi slažu, išli bi i zapisali se za kantanje u svećenika. Znalo nas je bit od 3 do 8 parova", uči kazivač Miro G.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dalmatia Storytelling Destination (@dalmatia_storytelling)