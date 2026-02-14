VIDEO Nezaboravna večer u splitskom teatru: Publika i ansambl zapjevali "Ja te volim, Hajduče"

U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu dogodio se prizor kakav se može vidjeti samo u gradu pod Marjanom - kazališna publika i izvođači zajedno su zapjevali Hajduku.

Izvedba Tijardovićeve operete Kraljica lopte, koja se poklopila s 115. rođendanom Hajduka, pretvorila se u emotivnu večer za pamćenje. Nakon završetka predstave dvoranom su najprije odjeknule snažne ovacije, a zatim i stihovi “Ja te volim, Hajduče”, koji su se prolomili ne samo iz gledališta nego i s pozornice.

U jedinstvenom trenutku publika i ansambl stopili su se u jedno. Kazalište je na nekoliko minuta postalo navijačka tribina, ali bez gubitka dostojanstva umjetničke svečanosti.

Upravo takva kombinacija kazališta i nogometne emocije obilježila je večer u kojoj su Split, Hajduk i Tijardovićeva opereta još jednom pokazali koliko su neraskidivo povezani.