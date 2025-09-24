VIDEO Nevrijeme u dijelu Dalmacije. Promet je paraliziran! Evo gdje je najgore

Šibensko-kninsku županiju pogodilo je snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i jakim udarima vjetra, što je uzrokovalo prekide prometa na više važnih cestovnih pravaca. Na pojedinim lokacijama na kolniku se stvorila velika količina vode, a vidljivost je znatno smanjena.

Promet je trenutno potpuno obustavljen na dijelu Jadranske magistrale (DC8), na dionici između Vodica i Pirovca. Zatvaranje ove ključne prometnice stvorilo je velike poteškoće za vozače i uzrokovalo duže kolone vozila u oba smjera.

Poplavljena lokalna cesta između Tribunja i Ivinja

Osim magistrale, zatvorena je i lokalna cesta LC65032 koja povezuje Tribunj i Ivinj. Zbog poplavljenog kolnika cesta je neprohodna za sva vozila, a mještani su privremeno prisiljeni koristiti obilazne pravce.HAK i policija savjetuju vozačima da izbjegavaju putovanja zatvorenim pravcima i koriste alternativne rute. Zbog mokrih i skliskih kolnika, ali i mogućih novih odrona, apelira se na sporiju i oprezniju vožnju. Posebno se upozorava na smanjenu vidljivost i moguća iznenadna zadržavanja vode na cesti.

Iz HAK-a poručuju kako se situacija pomno prati te će javnost pravovremeno biti obaviještena o ponovnom otvaranju cesta. Građane se poziva na strpljenje i dodatni oprez dok traje nevrijeme, koje bi prema prognozama moglo potrajati i tijekom večernjih sati.