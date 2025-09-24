Zaustavljen promet na dijelu Jadranske magistrale i u Tribunju zbog loših vremenskih uvjeta

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i veće količine vode na kolniku, došlo je do prekida prometa na važnim cestovnim pravcima u Šibensko-kninskoj županiji.

Promet je trenutno obustavljen na dijelu Jadranske magistrale (DC8), na dionici između Vodica i Pirovca, što stvara poteškoće za sve vozače koji se kreću duž obale.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Također, zatvorena je i lokalna cesta LC65032, koja povezuje Tribunj i Ivinj, a koja je zbog poplavljenog kolnika trenutno neprohodna za sva vozila.

Vozačima se savjetuje izbjegavanje putovanja navedenim pravcima te korištenje alternativnih ruta, uz poseban oprez zbog mokrih i skliskih kolnika u širem priobalnom području.

HAK i policija mole građane za strpljenje i oprez, posebno u zonama gdje još traju radovi ili postoji opasnost od dodatnih odrona i zadržavanja vode na cesti.