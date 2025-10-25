VIDEO Nevrijeme i jaka kiša u Dalmaciji, pogledajte snimke

Jaka kiša i olujno nevrijeme danas su pogodili Makarsku i Podgoru, gdje su u kratkom vremenu pale velike količine oborina. Na snimkama s terena vidi se kako su ulice pretvorene u potoke, a vozači se kreću usporeno zbog vode koja se mjestimično prelijeva preko kolnika.

Nevrijeme je pratila grmljavina i snažan vjetar, a prema izvještajima lokalnih meteoroloških postaja, riječ je o nastavku nestabilnog razdoblja koje je posljednjih dana zahvatilo Dalmaciju.

Unatoč jakim oborinama, zasad nema dojava o većim štetama, no građanima se savjetuje oprez u prometu i izbjegavanje područja uz obalu dok se vrijeme ne smiri.