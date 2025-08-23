VIDEO Neviđena drama u Dalmaciji: Mladi trojac spasio turiste od sigurne smrti, javio se i načelnik: "Njihova imena treba naglasiti više puta"

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić objavio je dramatičan video i emotivnu poruku povodom hrabrog podviga trojice Konavljana koji su spasili turiste u olujnom moru.

"Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović. Treba njihova imena naglasiti danas više puta", istaknuo je Lasić, dodavši kako je upravo taj trojac bez oklijevanja skočio u valove kod južne strane Hotela Croatia, gdje su mladi turisti, tražeći snimku za društvene mreže, podcijenili snagu prirode.

"Čim je vidio što se dogodilo, u more je skočio prvo Asmir Šahinović, potom Luko Radović, a zatim je u pomoć pozvan Antonio Lang, koji je u tim uvjetima došao na jet skiju", opisao je Lasić dramatične trenutke spašavanja.

Načelnik nije krio emocije: "Ponosan sam što sam na čelu Općine gdje žive i rade ti ljudi. Ponosan sam na njih do neba i zahvalan što su spriječili tragediju!"

Prema njegovim riječima, njihova hrabrost i brza reakcija spriječili su da se ljetna neopreznost pretvori u kobni ishod.