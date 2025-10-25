Close Menu

VIDEO Neuspjeli drift u splitskom Kampusu: Pokušao 'impresionirati', završio ismijan na društvenim mrežama

Slične “vožnje za snimku” mogu imati ozbiljne posljedice – od oštećenja imovine do ugrožavanja sigurnosti prolaznika

Poznata Facebook stranica Prometne zgode i nezgode, koja redovito dijeli snimke prometnih neobičnosti i rizičnih vožnji, objavila je video neuspjelog pokušaja driftanja BMW-a serije F70 na parkiralištu splitskog Sveučilišnog kampusa, točnije ispred Sveučilišne knjižnice.

Na snimci se vidi kako vozač u pokušaju izvođenja “osmice” između parkiranih automobila kreće u nespretno i riskantno manevriranje. Iako je, sudeći po prizoru, cilj bio pokazati vozačku “vještinu”, publika na internetu nije bila impresionirana.

Komentari ispod objave preplavljeni su zgražanjem i podsmijehom, a jedan od popularnijih glasi:

“Ljubi majka glupana svog.”

Video se ubrzano proširio društvenim mrežama, a brojni korisnici upozoravaju da slične “vožnje za snimku” mogu imati ozbiljne posljedice – od oštećenja imovine do ugrožavanja sigurnosti prolaznika.

U nastavku pogledajte video – i možda razmislite dvaput prije nego parkirate automobil na sličnim “scenografijama”.

