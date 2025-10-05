VIDEO Nesreća na brzoj cesti u Kaštelima, na terenu su hitna pomoć i policija

Kako doznajemo, večeras iza 21 sat dogodila se prometna nesreća na brzoj cesti u blizini trgovačkog centra Metro u Kaštel Sućurcu.
Na teren su odmah upućeni službenici Policijske postaje splitsko-dalmatinske te djelatnici Hitne medicinske pomoći. Policija osigurava mjesto nesreće i u smjeru Splita se prometuje otežano.
Za sada nisu poznate okolnosti nesreće ni težina ozljeda, a promet na tom dijelu ceste odvija se otežano. Više informacija o uzrocima i posljedicama bit će poznato tijekom jutra.
Moja reakcija na članak je...
0
1
0
0
0
3
2