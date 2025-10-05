Close Menu

VIDEO Nesreća na brzoj cesti u Kaštelima, na terenu su hitna pomoć i policija

Policija osigurava mjesto nesreće i u smjeru Splita se prometuje otežano

Kako doznajemo, večeras iza 21 sat dogodila se prometna nesreća na brzoj cesti u blizini trgovačkog centra Metro u Kaštel Sućurcu.

Na teren su odmah upućeni službenici Policijske postaje splitsko-dalmatinske te djelatnici Hitne medicinske pomoći. Policija osigurava mjesto nesreće i u smjeru Splita se prometuje otežano.

Za sada nisu poznate okolnosti nesreće ni težina ozljeda, a promet na tom dijelu ceste odvija se otežano. Više informacija o uzrocima i posljedicama bit će poznato tijekom jutra.

