VIDEO Nesreća na brzoj cesti u Kaštelima, na terenu su hitna pomoć i policija

Kako doznajemo, večeras iza 21 sat dogodila se prometna nesreća na brzoj cesti u blizini trgovačkog centra Metro u Kaštel Sućurcu.

Na teren su odmah upućeni službenici Policijske postaje splitsko-dalmatinske te djelatnici Hitne medicinske pomoći. Policija osigurava mjesto nesreće i u smjeru Splita se prometuje otežano.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za sada nisu poznate okolnosti nesreće ni težina ozljeda, a promet na tom dijelu ceste odvija se otežano. Više informacija o uzrocima i posljedicama bit će poznato tijekom jutra.